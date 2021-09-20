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Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!

20.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde marketlerdeki fahiş fiyatlardan dolayı bakanlık harekete geçerek, market ve toptancı hallerinde denetlemelere başlamıştı. Son dakika haberine göre, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni ekonomi paketleri gelecek. Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması bekleniyor.

Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatların önüne geçileceğine ilişkin açıklama yapmasının ardından harekete geçilerek, Ticaret Bakanlığı tarafından, 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler marketlerde de devam ederken, fahiş fiyat artışının Meclis gündeminde de yer alacağı belirtildi.

HAL YASASI GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

10 TOPTANCI HALİ DENETLENDİ

Denetleme yapılan toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlenmişti.

toptancı hali

BAKANLIK MARKETLERİ DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, geçtiğimiz hafta marketlerde fahiş fiyat denetimlerine başlamıştı.

Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

market denetim

FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Bakanlıktan yapılan açıklamada da ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Köprü ve yollar sebze meyve Kamyonlarına Bedava olmalı. İyi niyet gösterin.
herseyden once vergileri dusurun alim gucu olsun hersey cok pahali vergi cenneti oldu ulkemiz
XD Devlet, halde fahişlik arayacağına , fahiş vergi almasın ilk önce. Fahiş vergiyi kes bak herkes nası normal fiyatlara dönüyor paşa paşa.Rekabet piyasası var bu işte.

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