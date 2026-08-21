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Fahiş kiraya iade yolu açıldı! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiyor

Tehdit ve baskı altında fahiş kira ödeyen kiracılar için Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. Kiracının ödediği fazla bedelin iadesi talebini reddeden yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozan Yargıtay, davanın adına değil, uyuşmazlığın gerçek içeriğine ve kiracının baskı altında ödeme yapıp yapmadığına bakılması gerektiğine hükmetti.

Fahiş kiraya iade yolu açıldı! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiyor
Cansu Çamcı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kiracı, tahliye ve elektrik kesme tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldığını belirterek ödediği fazla bedelin iadesi için mahkemenin yolunu tuttu.

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi davayı icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle reddederken, kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın yanlış ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Sabah'ta yer alan habere göre dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

Fahiş kiraya iade yolu açıldı! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiyor 1

Daire tarafından verilen kararda, davanın hukuken nasıl adlandırıldığından ziyade davacının öne sürdüğü vakıaların ve talebin gerçek içeriğinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Kiracının baskı altında fazla kira ödediğini ispatlaması halinde, yapılan ödemenin hukuki dayanağının ve iade edilip edilmeyeceğinin esas yönünden araştırılması gerektiği belirtildi.

"ETİKETE DEĞİL, İÇERİĞE BAKILMASI LAZIM"

Kararı değerlendiren avukat Erdal Kılbaşoğlu, Yargıtay'ın yaklaşımının önemli bir hukuki mesaj içerdiğini söyledi. Kılbaşoğlu, kararın temel noktasının davanın şekli adlandırılmasından ziyade uyuşmazlığın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması olduğunu ifade ederek, "Etikete değil, içeriğe bakılması lazım. Davanın adı değil özü önemli" değerlendirmesini yaptı.

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Yargıtay Kiracı elektrik su kiracı tahliyesi
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