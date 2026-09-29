Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak Cengiz Avcı'nın son 1 yıl içerinde 15 milyar TL'lik kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ODİNE HİSSESİNDEN 15 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Burak Doğan'ın haberine göre Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılarak, tüm mal varlıklarına el konuldu.

Avcı’nın son 1 yıl içinde yalnızca Odine hissesinden 15 milyar TL kazandığı ortaya çıktı.

Bu kazancın 12 milyar TL'lik kısmını 1 yıl içinde nakde çevirip piyasadan çıkardığı ve yurt dışına kaçtığı öğrenildi.