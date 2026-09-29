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Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cengiz Avcı'nın son 1 yıl içinde yalnızca Odine hissesinden 15 milyar TL kazandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Avcı'nın tüm mal varlıklarına el konularak yakalama kararı çıkarıldı.

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Recep Demircan

Fon soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak Cengiz Avcı'nın son 1 yıl içerinde 15 milyar TL'lik kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ODİNE HİSSESİNDEN 15 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Burak Doğan'ın haberine göre Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılarak, tüm mal varlıklarına el konuldu.

Odine hissesinden 15 milyar TL lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı 1

Avcı’nın son 1 yıl içinde yalnızca Odine hissesinden 15 milyar TL kazandığı ortaya çıktı.

Bu kazancın 12 milyar TL'lik kısmını 1 yıl içinde nakde çevirip piyasadan çıkardığı ve yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338.5
14.617.879.604,00
% -7.83
18:10
AKBNK
69.9
8.806.307.733,65
% -0.29
18:10
THYAO
291.5
8.105.661.396,00
% 1.57
18:10
TUPRS
383.25
6.500.123.819,00
% -3.77
18:10
SASA
1.88
5.952.535.284,37
% 0
18:10
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borsa hisse fon soruşturması
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu paralar kimin parası millette bu kadar para varmıydı gerçekten.
Ülke boka batmış para kaçıran kaçırana.
adam gıtmıs bunlar yenı uyanmış
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