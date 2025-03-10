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Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...' Uzman isimden 'Gecikme' uyarısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
10.03.2025 13:56
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Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye indirilmesinin ardından piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Özellikle parası olan vatandaşlar, farklı yatırım araçlarını araştırırken Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Faiz düştüğünde elinde parası olanlar yaptığı hamleleri yorumlayan Başaran "Konut almanın zamanı mı?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...' Uzman isimden 'Gecikme' uyarısı

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından parasını farklı enstrümanlarla değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, konut ve arsa gibi gayrimenkul yatırımlarını araştırmaya başladı. Peki, şu anda konut almak için doğru zaman mı? Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, faiz düşüşüyle ilgili dikkat çeken noktalara değindi.

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"FAİZ DÜŞÜNCE ELİNDEKİ PARAYI BİR YERE KOYMAK İSTEYECEK"

Ekol TV'de yer alan haberde; faiz düşüşüyle yatırımcının hem borsaya hem de gayrimenkule yöneldiği belirtildi. Haberde konuşan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran "Faiz düşünce elinde para var adamın, o parayı bir yere koymak isteyecek. Parayı bir yere koymak istediğinde de en bildiği nedir? Konuta gidiyor, toprağa gidiyor, bir de borsaya gidiyor. Faiz yüksekken ne yapıyor? Niye bunlara gideyim diyor, ben oturduğum yerden para kazanıyorum diyor" şeklinde konuştu.

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KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Konut almak için uygun zaman olup olmadığıyla ilgili de konuşan Başaran "Konut almanın zamanı 3 ay önceydi. 3 aydır fiyatlar artıyor zaten. Biraz gecikmeye başladık. Her faiz düşüşünde konut fiyatları otomatik olarak artar. Unutmayın faiz enflasyonun altına gittiğinde bu tip varlıkların fiyatları artar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
faiz konut Mert Başaran
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