Faiz indirimi sonrası dikkat çeken açıklama: Türk Lirası için zor bir kış olacak

Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz perşembe günü faiz kararını açıkladı. TCMB, 1,5 yılın ardından politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekti. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edildi.

"TÜRK LİRASI İÇİN ZOR BİR KIŞ OLACAK"

TCMB'nin faiz kararını değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada Türk Lirası için zor bir kış olacağını ifade etti.Bu şekilde giderse döviz kurlarını tutmak için TCMB'nin doğrudan veya kamu bankaları yordamıyla dövize sürekli müdahale edeceğini ve müdahalelerin en fazla 6 ay sürdürülebileceğini öngören Yeşilada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına bağlı dolar ve ABD tahvillerinin vereceği tepkinin de önemli olduğunu belitti. Yeşilada, “Orta Vadeli Program'dan (OVP) yola çıkarak söylüyorum; dolar kuru 9 lirayı en fazla 9.25 lirayı geçerse çok sert müdahale gelecek” yorumunu yaptı.

"ÇOK ZORLUK ÇEKECEĞİZ"

İntegral Forex TV'de Dr. Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan Yeşilada, “Erdoğan yüksek faiz istemiyor, piyasalar isyan edip Türkiye'yi döviz krizine götürmedikçe faiz indirimleri devam eder. Eğer erken seçim amacı gütmüyorsa iki ay içinde TCMB'nin 200-300 puan faiz artırımına gittiğini görürüz çünkü başka türlü dövizi tutamazsınız” dedi.

Erken seçim olsun ya da olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli faiz indirimi isteyeceğini ifade eden Yeşilada “Ya Merkez Bankası kamu bankaları aracılığı ile döviz kurlarına müdahale edecek ya da teslim olup çok katı bir sıkılaştırmaya gidecek. Bu kış hayatta kalmakta ve geçinmekte çok zorluk çekeceğiz" diye konuştu.

"FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30'A VARDI"

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili olarak Yeşilada, sorunların marketlerden kaynaklanmadığını belirterek "Tarımda girdi fiyat artışları yıllık yüzde 30'a vardı" açıklamasını yaptı.

"DOĞALGAZ PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞ ZAM OLARAK YANSIYACAK"

Gıda enflasyonunun kışın daha kötüye gideceğini söyleyerek gıdanın tüketim sepetinde yüzde 25 civarında payı olduğuna değinen Yeşilada, “Gelir düştükçe bütçeden gıdaya giden pay artıyor. Türkiye artık açlık sınırında” dedi. Gelecek sene de gıda darlığı yaşanacağını öngören Yeşilada, dünyada doğalgaz piyasasındaki yükselişin faturalara zam olarak yansıyacağını söyledi. Yeşilada, “Bahar ayları gelmeden doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 15-20 oranında artış göreceğiz” dedi.

