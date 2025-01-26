Faiz konut sahibi olmak isterken elinizdeki paradan da olmayın! Şikayet yağdı: 240 bin TL'yi bu oyunla alıyorlar

Kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketleri hakkında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) şikâyet yağdı. Tasarrufta bulunarak faizsiz konut ve taşıt sahibi olmaya imkân veren bu şirketlerin son dönemde oynadıkları bir oyun daha ortaya çıkarıldı.

14 GÜN İÇİNDE İADE ETMELERİ LAZIM AMA...

Sabah'ta yer alan habere göre söz konusu şirketler örneğin 3 milyon TL'lik bir konut başvurusu için sözleşme esnasında yüzde 8 üzerinden vatandaştan 240 bin TL organizasyon ücreti alıyor. Vatandaş herhangi bir sebeple yaptığı sözleşmeden caymak istemesi halinde, 14 gün içerisinde bu parayı iade etmekle yükümlü olan şirketler, başvuruyu zamanında işleme koymayarak mağduriyetlere sebep oluyor. Bir başka şikayet ise vaadedilen süreçte vatandaşların kurada çıkmaması.

DİKKAT! İŞTE VATANDAŞLARIN HAKLARI

Tasarruf finansman sözleşmesi nedir?

Konut, iş yeri veya taşıt için müşteriye finansman kullanma, şirkete ise müşterinin tasarrufunu yönetme ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir.

Organizasyon ücreti nedir?

Organizasyon ücreti, müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında tasarruf finansman şirketine ödeyecekleri tutardır.

Organizasyon ücreti geri alınabilir mi?

Cayma hakkını kullanan müşterilerin en geç 14 gün içerisinde organizasyon ücreti dâhil tutarın tamamı müşteriye iade edilmesi zorunludur. Ancak 14 günü geçiren cayma başvurularında şirket bu ücretin iadesini yapmaz. Kişiler şirket tarafından oyalandıklarını düşündüklerinde dilekçelerini notere onaylatıp, başvurularını teminat altına alabilir.

Taksit ödemeleri nasıl alınır?

Sözleşmede fesih hakkının kullanılması durumunda tasarrufunun ve varsa tahakkuk etmiş getirisinin iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde müşterinin göstereceği adına açılmış hesaba yatırılmak zorundadır.

Çekilişlerin noter huzurunda yapılması zorunlu mu?

Çekilişlerin gruptaki müşteriler arasında haksızlık oluşturmayacak şekilde yapılması zorunlu olup, sektör uygulamalarında çekilişlerin noter huzurunda ya da canlı yayında gerçekleştirilmesi uygulaması sıklıkla kullanılmaktadır. Noter huzurunda yapılma zorunluluğu bulunmamasının mağduriyetlere neden olduğu düşüncesi bulunmaktadır.

Kurada çıkma garantisi ve süresi mevcut mudur?

Sözleşme imzalayanların aylar hatta yıllarca beklemesi gerekebiliyor. Ancak şirketler bir vade belirleyerek, en geç o vadede tahsisat ödemesi sözü verebiliyor.

Ödemeler geciktirdiği veya durdurduğunda ne olur?

Müşterinin sözleşme kapsamındaki tasarruf ödemelerini yerine getirmemesi durumunda, şirket müşterinin finansman ödemesini öteleyebilir veya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

21 TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ KAPATILMIŞTI

Hükümet, Temmuz 2021'de o dönemde sayıları kontrolsüz şekilde artan ve vatandaştan topladıkları paraların karşılığı olarak ev veya araç vermeyen şirketleri tasfiye kararı almıştı. Bu kapsamda o tarihte faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil pazarlayan 21 şirketin tasfiyesine karar verildi.

TASFİYE EDİLEN ŞİRKETLER

O dönemde tasfiye edilen şirketler şunlar olmuştu: İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finansevim, Birikimevim, Yaşamevim, HH Aydın Yatırım Holding A.Ş, İhtiyaçevim, Varlıkevim, İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf, Önceevim, Morevim Tasarruf, Hedefevim, Gelecek Tasarruf, Birlikbirikim Gayrimenkul, Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.