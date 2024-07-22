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Faizsiz 6 Ay Vadeli 20.000 TL Kredini Al, Yazın Tadını Çıkart!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.07.2024 14:28
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Faizsiz 6 Ay Vadeli 20.000 TL Kredini Al, Yazın Tadını Çıkart!

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi
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