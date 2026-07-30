Faizsiz kredide limit arttı! Uzmanlar iki konuya dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken, piyasa fonlamasını da yüzde 40'tan sürdürerek sıkı para politikası duruşunu korudu.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada gıda fiyatlarının artış göstermesi ve yılın ikinci yarısındaki fiyat ayarlamaları kısa vadeli enflasyon risklerini artırdı. Analistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 2'ye yakın gerçekleşebileceğini öngörürken, jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle TCMB'nin olası faiz indirimlerinin eylül ayı ve sonrasına kalabileceği değerlendirmesini yapıyor.

YENİ MÜŞTERİYE FAİZSİZ KREDİ YARIŞI HIZ KAZANDI

Yüksek faiz ortamı, kredi ve finansman maliyetlerini artırırken vatandaşlar daha düşük maliyetli seçeneklere yönelmeye başladı. Yıllık bazda yüzde 35'e yaklaşan kredi maliyetleri nedeniyle birçok kişi faizsiz finansman kampanyalarını tercih ediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu faizsiz kredi kampanyalarında limitler dikkat çekici seviyelere ulaştı. 30 Temmuz itibarıyla 4 bankanın faizsiz kredi üst limitini 100 bin TL'ye çıkardığı görüldü.

Faizsiz 100 bin TL finansman sunan bankalar ve kampanya koşulları şöyle sıralandı:

Akbank: 100 bin TL, 3 ay vade. Ayrıca 75.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 25.000 TL'ye varan taksitli avans imkanı.

QNB: 100 bin TL, 3 ay vade. Bunun yanında 50.000 TL taksitli ek hesap, 25.000 TL kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans.

Garanti BBVA: 100 bin TL, 3 ay vade. 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi ile 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap kampanyası.

DenizBank: 100 bin TL, 3 ay vade. Buna ek olarak 65.000 TL'ye varan kredi, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap fırsatı sunuluyor.

KISA VADE VE YÜKSEK TAKSİT UYARISI

Tüketici dernekleri ise faizsiz kredi kampanyalarının yalnızca faiz oranına odaklanılarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapılan uyarıda, normal şartlarda ihtiyaç finansmanında vadelerin 12 aydan başladığı, faizsiz kredi kampanyalarında ise sürenin 3 ay ile sınırlı olduğu belirtildi. Daha önce 6 aya kadar çıkan vadelerin kısalmasının aylık taksit tutarlarını artırdığına işaret edilirken, bunun tüketicilerin daha yüksek ödeme yüküyle karşı karşıya kalmasına ve zaman zaman ödeme sıkıntısı yaşamasına neden olabileceği ifade edildi.

EK MASRAFLAR GÖZDEN KAÇIRILMAMALI

Uzmanlar, faizsiz kredi kampanyalarının farklı ürünler üzerinden sunulabildiğini belirterek tüketicilerin ek maliyetleri de incelemesi gerektiğini vurguluyor. Sıfır faizli taksitli nakit avans kullanabilmek için kredi kartı edinilmesinin gerekebileceği belirtilirken, bunun ilerleyen dönemde kart aidatı gibi masrafları beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca ek hesap (KMH) ürünlerinde yıllık hayat sigortası gibi ilave giderlerin oluşabileceği, bu nedenle kampanyaların tüm şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği kaydediliyor.