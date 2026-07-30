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Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor

Tatil planı yapanları şaşırtan tablo ortaya çıktı. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'da butik otellerde benzer imkanlara rağmen gecelik konaklama ücretleri arasında büyük fark bulunuyor.

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor
Aleyna Türkmen

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nda yaz sezonuyla birlikte butik otellerde hareketlilik sürüyor. Ancak aynı bölgede, hatta aynı sokakta bulunan işletmeler arasında gecelik konaklama ücretlerinde dikkat çeken farklılıklar bulunuyor. Benzer hizmet sunan oteller arasındaki fiyat farkı bazı örneklerde 17 bin liraya kadar çıkıyor.

İki kişilik odalarda konaklama ücretleri otelden otele değişirken, fiyat farklılıklarında en önemli etkenin konum olduğu belirtiliyor. Denize sıfır tesisler ile iç kesimlerde yer alan oteller arasındaki ücret farkı on binlerce liraya ulaşabiliyor.

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 1

FİYATLAR AYNI SOKAKTA BİLE DEĞİŞİYOR

ATV Haber'de yer alan özel habere göre, Alaçatı, Ilıca ve Çeşme'deki butik otellerde benzer hizmet sunulmasına rağmen gecelik konaklama ücretlerinde büyük farklılıklar yaşanıyor.

İncelenen iki kişilik, havuz manzaralı ve serpme kahvaltı dahil bir odanın gecelik fiyatı 8 bin lira olarak açıklanırken, başka bir butik otelde havuza doğrudan çıkış imkanı bulunan iki kişilik odanın gecelik ücretinin 9 bin lira olduğu görüldü. Bu odada 3 gece konaklamak isteyenlerin ise 27 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 2

Bir işletme sahibi oda fiyatlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bizim otelimizde fiyatlar 6.000 liradan başlıyor. 12.000 liraya kadar oda fiyatlarımız var. Bu tabii ki oda stillerine gören değişiklik gösteriyor. Hareketlilik her geçen yıl düşüyor. Mesela geçen sene daha yoğundu. Ondan önceki sene daha yoğundu. Bu sene biraz daha düşük."

Bir başka işletme müdürü ise kendi tesislerindeki fiyat aralığını şu sözlerle anlattı:

"7.000'den başlıyor. 9.000'e kadar devam ediyor. Serpme kalımız dahil. Ücretsiz oda temizliğimiz dahil."

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 3

BENZER HİZMETE RAĞMEN 17 BİN LİRALIK FARK

Haberde, aynı sokakta faaliyet gösteren butik oteller arasında dahi ciddi fiyat farklarının bulunduğu aktarıldı. Ekiplerin ziyaret ettiği diğer iki otelden biri gecelik 15 bin lira, diğeri ise 22 bin lira fiyat verdi. Böylece Alaçatı'da butik oteller arasındaki gecelik fiyat farkının 17 bin liraya kadar ulaştığı görüldü.

Bazı butik otellerde gecelik konaklama ücretinin 30 bin liraya kadar çıktığı belirtilirken, bir işletme müdürü bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"30.000 kadar da gecelik odalar var. bazı butik otelerde ama onların da verdiği hizmet bizimkiyle aynı değerde. Çünkü serpme kahvaltısı vardır. Hizmet aynıdır."

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 4

Bir başka işletme sahibi ise sezon döneminde fırsatçılık yapan işletmeler olabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"3 odası kalanlar olduğunda fırsatçılık yapanlar olabiliyor."

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 5

EN BÜYÜK ETKEN KONUM

Fiyat farklılığının yalnızca Alaçatı ile sınırlı olmadığı, Çeşme genelinde de konuma göre ücretlerin önemli ölçüde değiştiği ifade edildi.

İlıca'daki bir otelde kişi başı gecelik konaklama ücretinin 4 bin lira olduğu, bu fiyata kahvaltı ve akşam yemeğinin dahil olduğu, ayrıca anlaşmalı plaj hizmeti sunulduğu belirtildi.

Haberde verilen örneğe göre Ilıca'daki bu otelde iki kişinin 3 gecelik konaklaması toplam 24 bin liraya mal olurken, Çeşme'deki başka bir otelde aynı süre için 55 bin lira ödenmesi gerekiyor. Böylece yalnızca konum nedeniyle iki otel arasında 31 bin liralık fiyat farkı oluşuyor.

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 6

Bu fiyat farkının nedenine ilişkin bir işletme sahibi ise şu açıklamayı yaptı:

"Denize sıfır olan oteller beach Club ücreti adı altında göstermeden kendileri neredeyse bir giriş ücreti gibi kendilerine koyuyorlar. Kişi başı bir 4.000 5.000 Lira gibi bir rakama tekabül ediyor."

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 7

OTOPARK MASRAFI DA TATİL BÜTÇESİNE EKLENİYOR

Konaklama ücretlerinin yanı sıra bazı butik otellerde otopark bulunmaması da tatilciler için ek maliyet oluşturuyor. Araçlarıyla gelen ziyaretçilerin özel otoparkları kullanmak zorunda kaldığı, günlük yaklaşık 1.000 liralık otopark ücretinin de tatil bütçesine eklendiği belirtildi.

Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor 8

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İzmir Turizm otel Alaçatı çeşme fiyatları konaklama
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