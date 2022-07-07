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Faktoring hesaplama nasıl yapılır? Faktoring nasıl hesaplanır?

05.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti, finansman ve tahsilat gibi süreçlerde firmaları destekleyen faktoring şirketleri; 3 temel değerin toplanması ile firmalara belirli bir maliyet çıkarmaktadır. Alınan faktoring hizmetinin maliyetini belirleyen unsurlar arasında ise komisyon, faiz tutarı ve vergiler bulunmaktadır. Faktoring nasıl hesaplanır, faktoring maliyetini belirleyen unsurlar nelerdir?

Faktoring hesaplama nasıl yapılır? Faktoring nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Faktoring Nasıl Hesaplanır?
  • Faktoring Hesaplama Formülü Nedir?
  • Faktoring Maliyetini Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Üç ayrı finansal hizmeti bir arada sunan faktoring şirketlerinin maliyet hesaplama unsurları da üç ayrı bileşenden oluşmaktadır. Firmalara finansman, tahsilat ve garanti sunan faktoring hizmetinin maliyeti; vergiler, faiz tutarı ve komisyon dahilinde belirlenmektedir. Bu bağlamda faktoring hesaplaması yapılırken; faiz tutarı, komisyon ve vergilerin değerleri toplanmaktadır.

Faktoring Nasıl Hesaplanır?

Esas şirketlere finansman, garanti ve tahsilat işlemleri bağlamında destek sunan sektörel kuruluşların temel hizmeti olan faktoring nasıl hesaplanır? Bir faktoring şirketi ile anlaşarak bu 3 temel hizmeti almak isteyen kişilerin sıkça araştırdığı konular arasında faktoring maliyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla faktoring şirketlerinin bu hizmetler için çıkardığı maliyetin nasıl hesaplandığı da merak konusudur. Bu konunun aydınlatılması için ise öncelikle faktoring maliyetini belirleyen unsurlardan söz edilmelidir. Faktoring maliyetini etkileyen en temel unsurlar şu şekildedir;

  • Şirketin faktoring hizmetine bağlı olan faiz tutarı
  • Komisyon tutarı
  • Vergiler
Faktoring Nedir? Faktoring Ne Demek?Faktoring Nedir? Faktoring Ne Demek?

Faktoring Hesaplama Formülü Nedir?

Finansman, garanti ve tahsilat gibi işlemler için bir faktoring kuruluşu ile anlaşan şirketler; faktoring faiz tutarı, komisyon ve vergiler ışığında hesaplanan bir maliyet ile karşılaşmaktadır. Bu maliyet hesaplaması; faktoring faiz tutarına öncelikle komisyonun ve sonrasında da vergilerin eklenmesi ile yapılmaktadır. Dolayısıyla faktoring hesaplama formülü en basit hali ile aşağıdaki gibi belirtilebilmektedir;

  • Faktoring Maliyeti = faiz tutarı + komisyon + vergiler

Faktoring Maliyetini Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Sektörel faktoring kuruluşlarından hizmet alınırken, 3 temel unsur sayesinde maliyet hesaplaması yapılabilmektedir. Yani faktoring hesaplama formülünde yer alan faiz tutarı, komisyon ve vergiler gibi unsurlar; söz konusu hizmetin maliyetinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu unsurların nasıl belirlendiği ise aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir;

  • Faiz Tutarı: Faktoring faiz oranları, piyasa durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu faiz oranı belirlenirken hesaba katılan değerler ise faktoring faiz oranı ile çekin vade süresidir.

  • Komisyon: Esas firmalara kesilen komisyonun değeri, faktoring şirketlerinin yönetim giderlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Uygulanan komisyonun içerisinde risk primi de yer bulmaktadır. Ayrıca faktoring şirketlerinin kestiği komisyondaki risk primi, esas firmaların güvenilirliğine göre düşmektedir. Dolayısıyla daha güvenilir ve köklü şirketlere kesilen komisyon, diğer firmalara göre daha düşük bir tutarda olmaktadır.

  • Vergiler: “BSMV”, faktoring işlemleri esnasında devlet tarafından kesilen vergidir. Açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi olan bu kesinti, çek tutarından düşülecek olan komisyon ile faiz tutarının toplamının %5’ine denk gelmektedir.
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