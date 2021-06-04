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FAO: Küresel gıda fiyatları hızlı yükseldi

04.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, mayısta aylık bazda en hızlı yükselişini kaydederek Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

FAO: Küresel gıda fiyatları hızlı yükseldi

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayında ortalama 127,1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artış gösterdi.

Buna göre, bitkisel yağ, şeker ve hububat fiyatlarındaki artış, endeksin Eylül 2011'den beri en yüksek değerine ulaşmasına neden oldu. Bu değer, tüm zamanların en yüksek seviyesinin nominal olarak yüzde 7,6 altında kaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 6 artış kaydetti. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi esas olarak palm, soya ve kolza tohumu yağı fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 7,8 yükseldi.

HANGİ ENDEKS NE KADAR ARTTI

FAO Şeker Fiyat Endeksi de hasat gecikmeleri ve dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki mahsul veriminin düşmesine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 6,8 arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de yüzde 1,8 artarak bir yıl önceki seviyesinin ortalama yüzde 28 üzerine çıktı. Artış, yağsız ve tam yağlı süt tozlarına yönelik güçlü ithalat talebinden kaynaklandı.

FAO'nun yeni tahıl arz ve talep özetine göre de 2021-2022 hasat mevsimlerinin sonunda dünya tahıl stoklarının yüzde 0,3 artarak 811 milyon tona çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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