Fas'ın para birimi nedir? Fas'ın para biriminin kodu ve sembolü

Afrika Kıtası’nda yer almasına rağmen Afrika Birliği'ne üyeliği bulunmayan Fas Krallığı, 'Batıdaki Yer' anlamında gelmektedir. Ülkenin bir süre Fransa sömürgeliği altında kalması sebebiyle ülkede yaşayan kişilerin büyük bir bölümü Fransızca konuşabilmektedir. Fas bayrağının güncel hali 17 Kasım 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Fas ülkesinin başkenti, aynı zamanda ülkenin tarihi açıdan önemli ve turistlerin ilgisine çeken Rabat şehridir. Fas'ın ilk başkenti olan Marakeş şehri ise bölgenin ve dünyanın öne çıkan ticaret merkezlerinden birisidir. Fas hakkında merak edilen detaylardan biri de kullandığı para birimidir.

Fas’ın para birimi nedir?

Resmi para birimleri, devletlerin ülke içi ve dışı ticaretlerinde geçerli olan unsurlardır. Dünyadaki her bir ülkenin kullandığı resmi bir para birimi olmakla beraber bazıları ortak birimlerdir.

''Fas ülkesinin resmi para birimi nedir?'' diye sorulduğunda, Fas’ın para birimi Fas Merkez Bankası tarafından dolaşıma sunulan Fas Dirhemi'dir. Fas dirheminin küçük birimi ise santim olarak adlandırılır. Fas Krallığının resmi para birimi olan Fas Dirheminin uluslararası finans piyasalarındaki kısaltması MAD olarak kullanılır. Dirhemin sembolü ise د.م biçimindedir.

Fas Dirhemi sisteminde 10, 20 santim ve 1, 2, 5, 10 dirhem olmak üzere toplamda 6 adet madeni para, 20, 50, 100 ve 200 Dirhem olarak 4 çeşit kağıt para bulunmaktadır. Kağıt paraların üzerinde Fas liderlerinin ve Fas'a ait tarihi unsurların resmi vardır.

Fas 1980 yılına oldukça kötü bir ekonomiye sahipken bu tarihten sonra Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerini güçlendirerek ekonomisini düzeltmeye başlamıştır. Ülkedeki bankacılığın özelleştirilmesi, yeni ekonomik kararlar ve ekonomik gelişmelerin temelleri arasında bulunur. Fas Krallığı'ndaki ekonomi genellikle başkent olan Rabat ve diğer bir önemli şehri Kasablanka'da işlemektedir. Fas’ın ekonomik faaliyetleri arasında madencilik, imalat ve tarım endüstrileri öne çıkar.