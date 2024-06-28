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FATF Başkanı'ndan 'gri liste' açıklaması: "Türkiye önemli adımlar attı"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 15:35
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Türkiye için kritik liste kararı bugün açıklandı. FATF, Türkiye'yi üç yıl aranın ardından gri listeden çıkardı. FATF Başkanı Kumar, "Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli adımlar attı. Türkiye, caydırıcı yaptırımlar uyguladı" açıklamasını yaptı.

FATF Başkanı'ndan 'gri liste' açıklaması: "Türkiye önemli adımlar attı"

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Dönem Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılan iki ülkeden biri olduğunu belirterek, "Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti." dedi.

Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ıncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı.

TÜRKİYE 2021 YILINDA GRİ LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Kumar, FATF Genel Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Ekim 2021'de FATF'ın "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecine" eklendiğini anımsattı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI"

FATF yetkililerinin mayısta Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getiren Kumar, "Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti." ifadesini kullandı.

Kumar, Türkiye'nin stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderdiğini belirterek, "FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın çabalarının devam ettiğini ve sürdürülebilir olduğunu, bu değişiklikleri sürdürmek ve devam ettirmek için gerekli siyasi iradeyi gösterdiklerini tespit etti." dedi.

Ülkelerin gri listeden çıkmasının halihazırda mükemmel bir sisteme sahip oldukları anlamına gelmediğini de kaydeden Kumar, "Bu ülkeler için yapılacak daha çok iş var. Tespit edilen zayıflıkları ele almaya devam etmeleri gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULADI

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

FATF Genel Kurulu'na ilişkin yapılan açıklamaya göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardı.

Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik ederek, bu iki ülkenin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Açıklamada Türkiye ve Jamaika'ya ilişkin, "Bu ülkeler, belirlenen stratejik eksikliklerin giderilmesine yönelik eylem planlarını mutabık kalınan zaman dilimleri içerisinde tamamladı. Artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacaklardır." denildi.

Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ihlallerine ilişkin caydırıcı yaptırımlar uyguladığına yer verilen açıklamada, ülkenin soruşturmalarla denetim konusunda eksiklikleri giderdiği ifade edildi.

GÜNCEL LİSTEDE OLAN ÜLKELER

Genel Kurul'daki görüşmeler sonrasında, Monako ve Venezuela kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle gri listeye alındı.

Bu iki ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Tanzanya ve Vietnam FATF'in artırılmış izleme sürecinde kalmaya devam etti.


Express


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