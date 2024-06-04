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Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu, Bakan Mehmet Şimşek'e seslendi: 8 ay nasıl dayanacaklar?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 07:03
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Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, gazeteci Fatih Portakal'ın isyanı canlı yayına damga vurdu. Zam yapılmayacak söyleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Portakal, "Asgari ücretle çalışan bir kişi 8 ay nasıl dayanacak?" diye sordu. Şimşek'in sürekli 'sabır' dediğini iddia eden Portakal "Sabır demeyin bana. Bu insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti çünkü. Başka mucize bir formülünüz varsa bize anlatın." diye konuştu.

Fatih Portakal'dan 'Asgari ücret' isyanı! Canlı yayına damga vurdu, Bakan Mehmet Şimşek'e seslendi: 8 ay nasıl dayanacaklar?

Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı milyonlarca insan için merak konusu olurken; Temmuz ayının gelmesiyle birlikte beklentiler arttı. Çalışanlar, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasını işaret ederken; hükümet ve işeveren kanadından zam yapılmayacağına dair açıklamalar geliyor. Milyonlarca memur, enflasyon farkıyla birlikte Temmuz ayında zamlı maaşlar almaya hazırlanırken, agari ücretli ise hemen hemen her gün zam beklentisiyle haberleri takip ediyor.

ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirten Türk-İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Hazırlanan rapora göre Mayıs ayında açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olan asgari ücretin bin 967 lira üzerinde gerçekleşti.

TİM BAŞKANI: "ASGARİ ÜCRETE ZAM OLURSA ESKİ SARMALA DÖNERİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe ise "Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz" yorumunda bulundu.

FATİH PORTAKAL'DAN MEHMET ŞİMŞEK'E TEPKİ

Gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal adeta isyan ederek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

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"8 AY NASIL DAYANACAKLAR?"

Sözcü TV'deki yayında Bakan Şimşek'e seslenen Portakal, "Asgari ücretle çalışan bir kişi 8 ay nasıl dayanacak?" diye sordu. "Sakın bana sabır demeyin" ifadelerini kullanan Portakal, Şimşek'i programına da davet etti.

Portakal'ın dikkat çeken sözleri şöyle;

"Geçinebiliyor musunuz? Mesela asgari ücret... Asgari ücret 17 bin 2 lira. Ya bu insanlar bu parayla 8 ay nasıl dayanacaklar? Mümkün değil dayanmaları. Gerçekten asgari ücret alan bir kişi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak tam 8 ay nasıl geçinecek?

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"SABIR DEMEYİN BANA"

Bunu ben Mehmet Bey size soruyorum. Mucize formülünüz var mı bu insanlar için? Sabır demeyin bana. Hep sabır diyorsunuz ama artık demeyim. Bu insanlar sabır denilen o sınırı çoktan geçti çünkü. Başka mucize bir formülünüz varsa bize anlatın.

Çıkıp keşke bana da konuk olarak gelseniz. Başka kanallara çıkıyorsun ya gel bi konuşalım burada senle ya. Gerçekten konuşalım. Üstünüze gitmeyeceğim sadece olan şeyleri paylaşacağım. Sorulması gerekenleri paylaşacağım. Davet ediyorum tabiki. Milletin de merak ettiklerini soracağım. Ama verecek cevapları olduğunu tahmin etmiyorum."


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