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Fatih Portakal'dan Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

22.12.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın faiz kararının yankıları devam ediyor. Faizler alınan karar sonrası 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5'e yükseltildi. Ekonomistler sadece faizi artırıp enflasyonu düşürmekle ekonominin düzelmeyeceği vurgusunu yaparken gazeteci Fatih Portakal da bu tartışmaya katıldı. Portakal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'a sert tepki göstererek "Yalan söylüyorsunuz" dedi.

Merkez Bankası faiz artırımlarına bu ayda da devam etti. MB dün aldığı kararla faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN FAİZ YORUMU

Faiz kararı sonrasında ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TCMB faizi yüzde 42,5 düzeyine çıkardı. Doğru karar. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi Kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse yüzde 130'a kadar yolumuz var demektir" dedi.


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FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ: 'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ: 'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında MB'nin faiz kararını ve gelen açıklamaları yorumladı. Enflasyonun düşmesiyle ekonominin düzelmeyeceği tartışmaları üzerinde duran Portakal, "Yalan söylüyorsunuz bize Mehmet Bey, yalan söylüyorsunuz bize Gaye Hanım" dedi.

Portakal şunları ifade etti: 


"Daron Acemoğlu bakın ne diyor, bunlar akıllı adamlar, ekonomiyi, paranın nereye gideceğini, nerede olmasını bilen insanlar. Bunların sözünü dinlemek gerekiyor. Diyor ki; 'Bir tek enflasyonu düşürüp ekonomi düzelecek diye bir durum yok.'

Yalan söylüyorsunuz bize Mehmet Bey, yalan söylüyorsunuz bize Gaye Hanım. Para politikaları, sıkıştırdık öyledir, böyledir...

Yalan söylüyorsunuz bize Mehmet Bey, yalan söylüyorsunuz bize Gaye Hanım. Para politikaları, sıkıştırdık öyledir, böyledir... Bak ne diyor Daron Acemoğlu, bak ne diyor Mahfi Eğilmez... Onları tweetlerine baktığınızda aynı şeyleri söylüyorlar. Sadece enflasyonu düşürmek yetmez diyor. Hukuk devleti kavramı, yapısal reformlar, eğitim düzeni, çalışma hayatı... Bütün bunlar bir bütündür deniliyor"

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan
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