Fatih Portakal'dan Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Merkez Bankası faiz artırımlarına bu ayda da devam etti. MB dün aldığı kararla faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN FAİZ YORUMU

Faiz kararı sonrasında ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TCMB faizi yüzde 42,5 düzeyine çıkardı. Doğru karar. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi Kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse yüzde 130'a kadar yolumuz var demektir" dedi.



