Faydaları saymakla bitmiyor! O ilde vatandaşlar almak için kuyruğa giriyor... Meyan kökü şerbetinin yapımı ise çok zahmetli

Şifa kaynağı ve güneydoğunun geleneksel içeceği olan meyan şerbeti, Diyarbakır'da gazlı ve asitli içeceklere alternatif oluyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören meyan kökü şerbeti dili damağı kuruyana, sıcaktan bunalana ferahlık, rahatsızlıklara da şifa veriyor.

DİYARBAKIR'DA VATANDAŞIN ÖNCELİĞİ MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ

Serinlemek için vatandaşlar gazlı içecekler, meşrubatlar da alıyor ama Diyarbakır'da herkesin öncelikli tercihi meyan kökü şerbeti oluyor. Doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde yetişen meyan kökü havaların ısınmasıyla, Diyarbakır'da damakları tatlandırmaya başladı.

YAPIMI ÇOK ZAHMETLİ

Yaz sıcağının şifası meyan kökü şerbetinin yapımı ise çok zahmetli. Meyan ağacının kökleri yerin 1 ile 1.5 metre altından çıkarılıyor. İlk olarak çekiçlerle dövülüyor. Daha sonra yıkanıyor ve defalarca üzerine su dökülüyor. Bu aşamaları yaparken buz kullanılıyor. Yapımında ise hiç şeker kullanılmıyor. Sadece meyan kökü ve sudan yapılıyor. İki saatte demlendikten sonra hazır hale geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte meyan şerbetinin tüketimi de artıyor. Vatandaşlar her gün bardak bardak içiyor. Günlük tonlarca litre şerbet tüketiliyor.

TV100'de yer alan habere göre Diyarbakır'da vatandaşlar, meyan kökü şerbetini sokakta olmasa da dolaplarında mutlaka bulunduruyorlar. Bu şifa kaynağını Diyarbakır'da hemen hemen herkes tüketiyor.

VATANDAŞLAR SATIN ALMAK İÇİM KUYRUĞA GİRİYOR

Kendine has tadı, rengi ve köpüğüyle yoğun ilgi gören meyan şerbeti, gazlı ve asitli içeceklere alternatif olurken, mideye, ülsere, bağırsağa, böbreğe de oldukça faydalı. Meyan kökü şerbeti satıcıları hava sıcak olunca piyasaya çıktı. Her derde deva bu şerbeti almak için vatandaşlar zaman zaman kuyruğa giriyor. Günlük bir meyan kökü şerbetçisi yaklaşık 90 litre meyan kökü şerbeti satıyor.



