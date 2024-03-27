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Fed açıkladı: Giderleri kazançlarını aştı

27.03.2024 07:58
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi. Banka, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti.

Fed açıkladı: Giderleri kazançlarını aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi.

Fed, geçen yıla ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayımladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fed'in 2023'teki toplam giderleri, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştı.

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri geçen yıl 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu.

FAİZ GELİRİ AZALDI

Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise 2023'te, bir önceki yıla kıyasla 6,2 milyar dolar azalışla 163,8 milyar dolara geriledi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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