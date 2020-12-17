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Fed Amerikan ekonomisi için artık daha iyimser

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 00:21 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmaya devam etti.

Fed Amerikan ekonomisi için artık daha iyimser

Fed, 2021 yılı için de son tahminlerine kıyasla daha olumlu bir tablo çizdi.ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda hareket edip politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Faizleri en az 2023 yılına kadar sıfıra yakın oranda sabit tutacağının sinyalini veren Fed, geçen Mart ayından beri politika faizini değiştirmedi.

Daha iyimser bir tablo

Ekonomide "önemli" bir ilerleme kaydedilene dek tahvil alımına devam edeceğini belirten Fed, 2021 yılı için geçen Eylül ayındaki tahminlerine kıyasla daha olumlu bir tablo çizdi.

Olumlu yöndeki bu değişiklikte, bulunan yeni koronavirüs aşılarının etkisinin olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıla dair daralma beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşüren Fed, 2021'deki büyüme oranı beklentisini ise yüzde 4'ten yüzde 4,2'ye yükseltti.

ABD Merkez Bankası, şu an yüzde 6,7 olan işsizlik oranının ise 2021 sonunda yüzde 5'e düşeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in geçen Eylül'deki 2021 sonu öngörüsü yüzde 5,5'ti.

Fed, enflasyon beklentisini de 2020 yılı için yüzde 1.2'de korurken 2021 için yüzde 1.7'den yüzde 1.8'e yükseltti.

DW,AP,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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