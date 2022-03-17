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Fed'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı

17.03.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısında faiz artırımına gitti. Banka tahminlere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.75’e yükseltti. Fed de dün 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti

Fed'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomide belirsizliklere neden olmasına rağmen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50’den yüzde 0.75’e yükseltti.

Banka faiz artış kararını 1’e karşı 8 oyla aldı. Banka yılın 2. çeyreğinde enflasyonun yüzde 8’e, sonrasında da daha yüksek seviyeye çıkabileceği tahminini yaptı.

Banka böylece 3 toplantıda üst üste faiz artışına gitti ve pandemi sonrası faiz artışına başlayan ilk büyük Merkez Bankası oldu.

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İngiltere
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