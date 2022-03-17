Fed'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomide belirsizliklere neden olmasına rağmen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50’den yüzde 0.75’e yükseltti.

Banka faiz artış kararını 1’e karşı 8 oyla aldı. Banka yılın 2. çeyreğinde enflasyonun yüzde 8’e, sonrasında da daha yüksek seviyeye çıkabileceği tahminini yaptı.

Banka böylece 3 toplantıda üst üste faiz artışına gitti ve pandemi sonrası faiz artışına başlayan ilk büyük Merkez Bankası oldu.

