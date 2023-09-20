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FED FAİZ KARARI 2023 EYLÜL: FED faiz kararı ne oldu? Jeorme Powell açıklama yaptı mı?

19.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. TÜFE geçtiğimiz ay, aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentiler dahilinde, senelik bazda ise yüzde 3.7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte 2023 Eylül ayı fed faiz kararı ve detaylar...

FED FAİZ KARARI 2023 EYLÜL: FED faiz kararı ne oldu? Jeorme Powell açıklama yaptı mı?

FED faiz kararı son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay toplantı yapılmadı. Bu nedenle birçok kişi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantı takvimini inceliyor. FED faiz kararı, Jeorme Powell tarafından açıklandı. İşte 2023 Eylül ayı FED faiz kararına dair detaylar...

Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında enflasyonda yuarı yönlü bir sürpriz beklemediklerini ifade etti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için ilk toplantı dün (19 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün yapıldı.

FED faiz saat 21.00'de açıklandı..

Fed'den bir yıl sonra ilk faiz artırımı

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

ABD MNerkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 5.25 - 5.50 aralığına çıkardı.

Enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğü ifade edilirken; ABD bankacılık sisteminin dayanıklılığına dikkat çekildi ve Fed yetkilileri, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekme konusunda kararlılığını vurguladı. 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarılan faizin ardından ABD borsaları karışık bir seyir izlerken, brent petrolde düşüş gözlendi. Analistlere göre ise piyasalar bu yıl daha fazla faiz artışı olmayacağını fiyatlamaya başladı.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül
31 Ekim / 1 Kasım
12-13 Aralık

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Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandıPiyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı
Fed faiz kararı açıklanıyor: Altın, dolar ve petrolde senaryolar sıralandıFed faiz kararı açıklanıyor: Altın, dolar ve petrolde senaryolar sıralandı
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