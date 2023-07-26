FED FAİZ KARARI 2023: Temmuz ayı FED faiz kararı açıklandı! Jerome Powell'dan açıklama

FED faiz kararı açıklamaları altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Haziran ayında ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemiş ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirildi. FED faiz kararı ile ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı ve detaylar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Küresel piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puanlık artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı.

FED FAİZLERİ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faiz artırırsa enflasyonun azalması beklenir ve ülkedeki dövizin artması da yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olur.

Dolar bilhassa gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır.

Özetle; ABD Merkez Bankası'nın güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.



