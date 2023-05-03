FED FAİZ KARARI açıklandı! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu? 2023 toplantı takvimi

Mart ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in bu akşamki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Dolar son kapanışını 19.4589 TL'den yaptı. Dolar 19.4554 TL alış fiyatından, 19.4624 TL satış fiyatından işlem görüyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltilmişti. Bilindiği üzere Nisan ayında FED faiz kararı toplantısı yapılmadı. Bu ay gerçekleşecek kritik toplantıya ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte FED Faiz kararı açıklaması...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısının ilki dün gerçekleştirildi.

Sonrasında FED faiz kararının açıklanacağı 2. toplantı 3 Mayıs Çarşamba günü yapıldı.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan Fed, son 3 toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25’er baz puanlık artışla yola devam etmişti.

Mart toplantısı sonrası yayımlanan projeksiyonlar, çoğu Fed yetkilisinin artışlara ara vermeden son bir artıştan yana olduğunu göstermişti.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023

13-14 Haziran 2023

25-26 Temmuz 2023

19-20 Eylül 2023

31 Ekim – 1 Kasım 2023

12-13 Aralık 2023

30-31 Ocak 2024

