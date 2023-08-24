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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos ayında FED faiz kararı açıklanacak mı, hangi gün? Gözler toplantı gününde!

24.08.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı tarihi Ağustos ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos ayında FED faiz kararı açıklanacak mı, hangi gün? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos ayında FED faiz kararı açıklanacak mı, hangi gün? Gözler toplantı gününde!

FED faiz kararı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü açıklandı. Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Para Politikaları Kurulu, yeni üyeleriyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizi oranını 500 baz puan yükseltti. Böylece faiz oranı yüzde 25 seviyesine çıktı. Bu gelişmenin ardından ekonomiye yönelik haberleri yakından takip eden kişiler "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 FED toplantı takvimi...

fed faiz kararı

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı Ağustos ayında yapılmayacak.

FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.

Fed'den bir yıl sonra ilk faiz artırımı

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül
31 Ekim / 1 Kasım
12-13 Aralık

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