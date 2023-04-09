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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay toplantı yapılacak mı? İşte 2023 FED toplantı tarihi!

09.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Dolar ve altın yatırımcıları Jerome Powell tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı bu ay yapılacak mı? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay toplantı yapılacak mı? İşte 2023 FED toplantı tarihi!

FED faiz kararı tarihi internette araştırılıyor. Son olarak politika faizini 25 baz puan artıran Amerika Birleşik Devletleri merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. İşte 2023 FED toplantı tarihi...

FED TOPLANTISI BU AY YAPILACAK MI?

FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

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