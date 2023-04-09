FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay toplantı yapılacak mı? İşte 2023 FED toplantı tarihi!

FED faiz kararı tarihi internette araştırılıyor. Son olarak politika faizini 25 baz puan artıran Amerika Birleşik Devletleri merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. İşte 2023 FED toplantı tarihi...

FED TOPLANTISI BU AY YAPILACAK MI?

FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023

13-14 Haziran 2023

25-26 Temmuz 2023

19-20 Eylül 2023

31 Ekim – 1 Kasım 2023

12-13 Aralık 2023

30-31 Ocak 2024

