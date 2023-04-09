FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay toplantı yapılacak mı? İşte 2023 FED toplantı tarihi!

FED faiz kararı tarihi internette araştırılıyor. Son olarak politika faizini 25 baz puan artıran Amerika Birleşik Devletleri merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. İşte 2023 FED toplantı tarihi...
FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.
FED toplantısı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.
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