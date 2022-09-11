FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Küresel piyasaların beklediği ABD Merkez Bankası toplantı sonrası faiz kararını açıklayacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

