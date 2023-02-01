FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı için SON DAKİKA açıklaması geldi

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı 1 Şubat 2023 Çarşamba hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. FED faiz kararı bugün Jerome Powell tarafından açıklandı.
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı.
FED faiz kararı bugün açıklandı.
Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık