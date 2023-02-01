FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı için SON DAKİKA açıklaması geldi

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı 1 Şubat 2023 Çarşamba hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. FED faiz kararı bugün Jerome Powell tarafından açıklandı.

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı.

FED faiz kararı bugün açıklandı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

