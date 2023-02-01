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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı için SON DAKİKA açıklaması geldi

31.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı bugün gerçekleştirilen 2. toplantı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapılmıştı. Peki, 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta belli olacak? İşte, 2023 Ocak ayı faiz beklentisi...

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı için SON DAKİKA açıklaması geldi

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı 1 Şubat 2023 Çarşamba hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Son olarak Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artışı kararı alınmasının ardından kurumun bu sene izleyecekleri tutum, dünya çapında piyasaların yönünde belirleyici olacak. FED faiz kararı bugün Jerome Powell tarafından açıklandı.

FED

FED FAİZ KARARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapıldı.

FED faiz kararı bugün açıklandı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023'ün ilk FED faiz kararı ne olur? Başkan Powell'dan 2023 faiz sinyali!

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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