Fed faiz kararı ne zaman? Piyasalar karara kilitlendi, beklentiler belli oldu

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, kritik karar ne zaman belli olacak? Piyasalarda Fed faiz kararı için beklentiler neler? Fed faiz indirimine gidecek mi? Fed faiz beklentisi nedir? İşte tüm detaylar...

Fed faiz kararı küresel piyasaların odağında. Fed'in faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak edilirken Fed'in faiz kararının piyasalarda önemli ölçüde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle tüm gözler açıklanacak karara çevrilmiş durumda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne? İşte tüm merak edilenler...

BEKLENTİLER GÜÇ KAZANDI

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan kamu kurumu verilerindeki aksama Fed'in politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltıyor. ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

Uzmanlar, Fed'in ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini söyledi. Ülkede açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiğini belirten Marey, öte yandan Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Marey, ülkede açıklanan verilerin sınırlı olması nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayına ilişkin çok fazla sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini söyledi. İş gücü piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler hesaba katıldığında aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olacağı öngörüsünde bulunan Marey, "Ancak enflasyon veya istihdam verileri yukarı yönlü sürpriz yaparsa Fed aralık toplantısında faiz indirimlerine pas geçmeye karar verebilir. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Fed'in en azından nötr faiz oranına ulaşılana kadar faiz indirim döngüsünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in ekim toplantısında da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini vurguladı. Fed'in 9 aylık bir aradan sonra eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğini anımsatan Knightley, Fed Başkanı Powell'ın bunu bir "risk yönetimi" hareketi olarak nitelendirdiğini belirtti. Knightley, "Hedefin üzerinde enflasyon bir sorun teşkil ediyor ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor ancak tarife kaynaklı fiyat artışlarının korkulduğu kadar agresif bir şekilde gerçekleşmediğini söylemek doğru olur." dedi.

İş dünyası anketlerinin ekonominin durumu hakkında pek de iyimser bir tablo çizmediğini dile getiren Knightley, bu nedenle Fed'in ekim toplantısında faiz oranlarını düşürmesini ve aralık ayında da 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Knightley, "Fed, eylül ayındaki FOMC toplantısında kendi tahminlerini güncelledi ve yetkililerin medyan beklentisi, bu iki faiz indirimine ek olarak 2026'da yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi desteklemeye yeteceği yönündeydi. Piyasa, hızla soğuyan iş piyasasının daha agresif eylemler gerektireceğine inanarak bu tahminlere şüpheci yaklaşıyor. Fed'in 2026'da 2 faiz indirimi yapmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, piyasalarda politika faizinin oranının 25 baz puan indirilerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekilmesinin beklendiğini belirterek, kapanmanın daha da uzaması durumunda aralık ayında yapılacak toplantı öncesi veri akışının daha da kritik olacağını vurguluyor. Fed toplantısı 28-29 Ekim'de yapılacak. 9 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik Fed faiz kararı açıklanacak.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

