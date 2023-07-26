FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2023 Temmuz ayı FED faiz kararının detayları

FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2023 Temmuz ayı FED faiz kararının detayları

26.07.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merak edildi. Alınacak karar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2023 Temmuz ayı FED faiz kararının detayları

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği üzere Haziran ayında ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemiş ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirildi. 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısına ilişkin detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Küresel piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puanlık artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı.

FED FAİZLERİ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faiz artırırsa enflasyonun azalması beklenir ve ülkedeki dövizin artması da yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olur.

Dolar bilhassa gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır.

Fed beklendiği gibi faiz arttırdı

Özetle; ABD Merkez Bankası'nın güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladıSON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed, faiz kararını açıkladı
ASCE GYO halka arz oluyorASCE GYO halka arz oluyor
Taksilerde indibindi ücreti bilmecesi sürüyor!Taksilerde indibindi ücreti bilmecesi sürüyor!
Anahtar Kelimeler:
FED faiz kararı fed faiz kararı ne zaman açıklanacak

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.