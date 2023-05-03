FED FAİZ KARARI öncesi SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 3 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi merak konusu oldu. Dolar son kapanışını 19.4724 TL'den yaptı. Dolar/TL alış fiyatı 19.4678 liradan, satış fiyatı ise 19.4770 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4792 TL'den yapan euro şu anda 21.4673 TL alış ve 21.4911 TL satış fiyatına sahip. FED faiz kararı öncesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 3 Mayıs Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.261,90 TL'den yapan gram altın bugün 1.263,09 TL alış, 1.263.04 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.111,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.890,00 liradan alınıyor, 9.1169,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.611.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.459,00 liradan alınıyor, 4.615,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.298,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Mayıs itibariyle 2.232,00 liradan alınıyor, 2.299,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Mayıs günü 8.644,91 TL alış, 8,822,36 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün açıklanacak.

FED toplantısının ilki dün gerçekleştirildi.

Sonrasında FED faiz kararının açıklanacağı 2. toplantı bugün (3 Mayıs Çarşamba) yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

FED'in faiz kararı beklentisi merak konusu oldu.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini ifade etti.

