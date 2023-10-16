FED FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EKİM: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED faiz kararı açıklaması Jerome Powell tarafından yapılacak. Son toplantı 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell 20 Eylül'de toplantı sonrası FED faiz kararı açıklamasını yapmıştı. ABD Merkez Bankası Eylül ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyip yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi gözler Ekim ayı toplantısında. İşte, 2023 Ekim ayı FED faiz kararı tarihi...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Jerome Powell toplantının ardından Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak.

FAİZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık





