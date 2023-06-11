FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED FAİZ KARARI TARİHİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2023 Haziran ayı toplantısı hangi tarihte?

FED FAİZ KARARI TARİHİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2023 Haziran ayı toplantısı hangi tarihte?

11.06.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Piyasaların yakından takip ettiği açıklama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 1,20 artışla 23,3834 TL'den yapan dolar; 23,3809 TL alış, 23,3860 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Haziran ayı FED toplantısı hangi tarihte?

FED FAİZ KARARI TARİHİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2023 Haziran ayı toplantısı hangi tarihte?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. İşte, 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...

z1

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

22

HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

56

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan detayıMerkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan detayı
Hem dolar hem altın… İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardıHem dolar hem altın… İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!
Anahtar Kelimeler:
dolar FED faiz kararı fed faiz kararı ne olur fed faiz kararı ne zaman açıklanacak fed toplantısı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir...

İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir...

Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Özgür Demirtaş çok sinirlendi: "Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte..."

Özgür Demirtaş çok sinirlendi: "Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte..."

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.