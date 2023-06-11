FED FAİZ KARARI TARİHİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2023 Haziran ayı toplantısı hangi tarihte?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. İşte, 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...
FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık
ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.