FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

FED faiz kararı için bugün itibarıyla beklenen haftaya giriş yapıldı. FED faiz kararı ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Karar; dolar, altın, kripto para ile petrol fiyatlarına da yön verecek. FED faiz kararı için geri sayım başladı. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılar sonrası yapılacak.

Jerome Powell FED faiz kararı açıklamasını 26 Temmuz'da yapacak.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuş oldu.

FED Başkanı Jerome Powell, "Enflasyon baskısı yüksek olmaya devam ediyor" dedi ve konuşmasına şu zölerle devam etti:

"Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de haziran ayı enflasyonuna dair piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu hatırlattı.

