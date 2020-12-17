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FED Salgın Dönemi Kurulan 9 Swap Hattının Süresini Uzattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 01:40 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED), Corona virüsü salgınının ilk günlerinde küresel mali krizi hafifletmek amacıyla kurulan programı uzatma kararı aldı. FED dolar swap hatlarını dokuz orta büyüklükte yabancı merkez bankası için 30 Eylül 2021 tarihine kadar açık tutmaya karar verdi

FED Salgın Dönemi Kurulan 9 Swap Hattının Süresini Uzattı

ABD Merkez Bankası (FED), Corona virüsü salgınının ilk günlerinde küresel mali krizi hafifletmek amacıyla kurulan programı uzatma kararı aldı. FED dolar swap hatlarını dokuz orta büyüklükte yabancı merkez bankası için 30 Eylül 2021 tarihine kadar açık tutmaya karar verdi.

Yabancı dövizin dolarla takas edilmesi hakkı Avrupa Merkez Bankası ve az sayıda diğer büyük merkez bankasına, sürekli olarak tanınmış bir hak.

Ancak FED Mart ayında Corona virüsü salgınının tırmanışa geçmesiyle küresel mali piyasalara dolar sağlamak için, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur ve İsveç’in merkez bankalarıyla 60 milyar dolarlık swap anlaşması yapmıştı. Ayrıca Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda merkez bankalarıyla da 30 milyar dolarlık swap hattı oluşturulmuştu.

Şirketler için bazı borç programlarının ABD Maliye Bakanlığı’ndan onay ve kaynak alması gerekirken swap hatları, FED’in mali piyasalarda istikrarı sağlayabilmek için ana yetkilerinden biri.

Küresel düzeyde ticaret ve şirketlerin borçlanması büyük ölçüde dolarla yapıldığından, mevcut krizin şirketleri iflasa, ülke ekonomilerini de resesyona sürüklememesi için piyasaların dolara erişimi önem taşıyor.

FED ayrıca Corona virüsünün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi sonlanana kadar gecelik faiz oranını da sıfıra yakın tutma kararını yineledi.

FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ‘‘Bu önlemler bir arada para politikasının ekonomik iyileşme tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek vermeye devam edileceğini garanti ediyor’’ diye konuştu.

Powell, tahvil satın alımlarının da maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini gerçekleştirecek önemli ilerleme sağlanıncaya kadar süreceğini bildirdi.

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