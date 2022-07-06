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FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

06.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantısıyla birlikte FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Haziran ayında son 28 yılın en yüksek faiz kararını açıklayan FED, faizi 75 baz puan artırarak 1.75'e yükseltmişti. FED'in kararları sonrasında dolar fiyatları da değişkenlik gösterdiği için ülkemizce yakından takip ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, ekonomik konularla yakından ilgilenen birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED faiz kararlarıyla birlikte, piyasada yatırımı bulunan pek çok kişi bu kararlardan etkileniyor ve açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 75 baz puan artış yaparak faizi 1.75'e yükselten FED'in temmuz ayı toplantısı sonrasında alacağı karar merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı, dolar, euro, altın ve kritpto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Tüm borsaları etkileyen FED faiz kararları için yeni toplantı tarihi Temmuz ayı olarak belirtilmişti. Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Alınan faiz kararı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell'in yeni kararla ilgili açıklamalarını 27 Temmuz akşamı gerçekleştirmesi bekleniyor.

SON KARAR SONRASI FAİZ KAÇ OLDU?

FED toplantısı geçtiğimiz 14 Haziran Salı günü yapıldı. Toplantı 15 Haziran Çarşamba günü de gerçekleştirildi. Buna göre, ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Alınan bu faiz kararı son 28 yılın en yüksek politika faiz artışı oldu.


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