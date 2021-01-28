FED’den Para Politikasını Değiştirmeme Kararı

ABD Merkez Bankası FED, gecelik faiz oranını sabit tutma ve aylık tahvil alımı uygulamasını değiştirmeme kararı aldı. FED, Corona virüsü nedeniyle yaşanan resesyonda tam iyileşme sağlanmadan ekonominin temellerini sarsmama konusundaki kararlılığını yineledi.

FED yetkilileri iki günlük değerlendirme toplantısının ardından yaptıkları açıklamada ekonomik iyileşme hızında yavaşlamaya dikkat çekti.

FED politikalarını üreten komisyon tarafından yapılan açıklamada ‘‘Ekonomik faaliyetler ve istihdam alanındaki iyileşme son aylarda azaldı. Bu zayıflama salgından en fazla etkilenen sektörlerde kendini daha çok gösterdi. Süregelen kamu sağlığı krizi; ekonomik faaliyetler, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor ve ekonomik görünümü riske atıyor’’ denildi.

FED’in gecelik faiz oranını yüzde 0 ile 0,25 arasında bırakma kararı, en az 80 milyar dolarlık hazine bonosu satın alma planı ile her ay 40 milyar dolarlık ipoteğe dayalı kredi vermesi oy birliğiyle desteklendi.

Ekonomik iyileşmedeki yavaşlamanın FED’in gelecek aylarda hatta yıllarda faizleri düşük tutmasına neden olabileceği sanılıyor.