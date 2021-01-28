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FED’den Para Politikasını Değiştirmeme Kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 01:23 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası FED, gecelik faiz oranını sabit tutma ve aylık tahvil alımı uygulamasını değiştirmeme kararı aldı. FED, Corona virüsü nedeniyle yaşanan resesyonda tam iyileşme sağlanmadan ekonominin temellerini sarsmama konusundaki kararlılığını yineledi

FED’den Para Politikasını Değiştirmeme Kararı

ABD Merkez Bankası FED, gecelik faiz oranını sabit tutma ve aylık tahvil alımı uygulamasını değiştirmeme kararı aldı. FED, Corona virüsü nedeniyle yaşanan resesyonda tam iyileşme sağlanmadan ekonominin temellerini sarsmama konusundaki kararlılığını yineledi.

FED yetkilileri iki günlük değerlendirme toplantısının ardından yaptıkları açıklamada ekonomik iyileşme hızında yavaşlamaya dikkat çekti.

FED politikalarını üreten komisyon tarafından yapılan açıklamada ‘‘Ekonomik faaliyetler ve istihdam alanındaki iyileşme son aylarda azaldı. Bu zayıflama salgından en fazla etkilenen sektörlerde kendini daha çok gösterdi. Süregelen kamu sağlığı krizi; ekonomik faaliyetler, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor ve ekonomik görünümü riske atıyor’’ denildi.

FED’in gecelik faiz oranını yüzde 0 ile 0,25 arasında bırakma kararı, en az 80 milyar dolarlık hazine bonosu satın alma planı ile her ay 40 milyar dolarlık ipoteğe dayalı kredi vermesi oy birliğiyle desteklendi.

Ekonomik iyileşmedeki yavaşlamanın FED’in gelecek aylarda hatta yıllarda faizleri düşük tutmasına neden olabileceği sanılıyor.

FED Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası’nın ekonomide sürdürülebilir iyileşme görülmeden para politikasında değişiklik planlamadığının altını çizdi.

ABD’nin Aralık ayındaki istihdam kaybı ile işe alımlar ve harcama göstergeleri Corona virüsü vakalarının sonbaharda yükselişe geçmesiyle birlikte yavaşladı.

FED, ekonomide sürdürülebilir gelişme olmadığı sürece tahvil satın alma programında da değişikliğe gitmeyeceğini ve federal fonların faizlerini de enflasyon hedeflenen yüzde 2 seviyesine gelinceye ve orada kalıncaya kadar sıfıra yakın düzeyde tutacağını bildirdi.

Powell ekonominin durumunun ABD’nin aşılama programına bağlı olduğunu kaydetti.

Powell, ekonominin en zayıf sektörlerinin işçilerin birbirlerine yakın çalışması gereken sektörler olduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından S&P 500 endeksi yüzde 3 düşerek, 3 aylık en büyük düşüşünü yaşadı.

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