FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir?

Son dönemlerde en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralara futbol kulüpleri de dahil oluyor. Yabancı kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Galatasaray, Trabzaonspor, Başakşehir ve Göztepe de kripto para zincirine dahil oldu. Diğer yandan, Fenerbahçe'nin kripto para birimi olacağı ifade edilen FenerCoin'in ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu. İşte, detaylar...

FENERCOİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazeteci, spor yazarı Suat Vilgen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Fenerbahçe kripto para konusunda birkaç firma ile görüşme halinde. Öte yandan, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe’nin de daha önce Socios ile anlaştı.





