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FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir?

16.04.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde futbol kulüpleri kripto para firmaları ile işbirliği yapmaya başladı. Son olarak Fenerbahçe'nin FenerCoin çıkaracağı konuşulurken, taraftarlar FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir? konularını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir?

Son dönemlerde en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralara futbol kulüpleri de dahil oluyor. Yabancı kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Galatasaray, Trabzaonspor, Başakşehir ve Göztepe de kripto para zincirine dahil oldu. Diğer yandan, Fenerbahçe'nin kripto para birimi olacağı ifade edilen FenerCoin'in ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu. İşte, detaylar...

FENERCOİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazeteci, spor yazarı Suat Vilgen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Fenerbahçe kripto para konusunda birkaç firma ile görüşme halinde. Öte yandan, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe’nin de daha önce Socios ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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