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Fikirtepe için anlaşma sağlandı! Tam 15 bin yeni konut geliyor

06.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum ayrıca alanda yaşayan vatandaşların neredeyse tamamıyla, dönüşüm noktasında uzlaştıklarını da ifade etti.

Fikirtepe için anlaşma sağlandı! Tam 15 bin yeni konut geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Kurum Fikirtepe'de vatandaşların yıllardır kentsel dönüşüm projesinden dolayı mağdur olduklarını dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen Fikirtepe için, kangrene dönüşmüş Fikirtepe için harekete geçtik. İnşallah Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun tamamının ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un, Anadolu yakasının en büyük kentsel dönüşüm projesinin bir tanesini de Kadıköy'de Fikirtepe'de gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Murat Kurum, "Şu anda Bakanlık olarak Ataşehir'de Gecekondu Önleme Bölgesi olan Şerifali Çiftliği'nde 260 bin metrekarelik alanda büyüklüğündeki bu devasa alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlattık. Mevcut durumda bu alanda bin 70 sağlıksız konut yer alıyor. Alanda yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse tamamıyla, dönüşüm noktasında uzlaştık. Onlara süreçte hiçbir şekilde mağdur etmeden taşınma yardımlarını verdik. TOKİ Başkanlığımızca projeyi 3 etaba ayırdık. İlk etapta yatırım değeri 150 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkânın temellerini, işte bugün atıyoruz. Diğer etaplarımızın ihalesini de şubat ayında gerçekleştireceğiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde konutlarımızı sizlere, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum, "Coğrafi konumu, medeniyetlere yol gösteren siyasi, kültürel ve sosyal özellikleriyle insanlık âleminin göz bebeği İstanbul'u yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının ardından kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

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