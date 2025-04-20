'Fırsat gibi görünüp pahalıya patlayabilir' Şikayetler artıyor! Sipariş gelince şaşkına dönüyorlar

İnternetten alışveriş yaparken verdiği siparişle hiç ilgisi olmayan bir ürün teslim alanlar giderek yaygınlaşıyor. Bazen tanıtılan ürün yerine teslimatta fotoğrafının geldiği dahi ileri sürülüyor. Peki, kandırılmamak ve hatta dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar o soruya yanıt verdi.

"FIRSAT GİBİ GÖRÜNEN ŞEYLER GÜNÜN SONUNDA PAHALIYA PATLAYABİLİR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Çin menşeli e-ticaret platformundan alışveriş yapanlar ürünü dikkatlice okumayınca ellerine hiç beklemedikleri başka bir ürün geçiyor. TÜKONFED Hukuk Komitesi Üyesi Derya Deniz Dargın "Fırsat gibi görünen şeyler günün sonunda pahalıya patlayabilir" dedi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Satış taktiği olabilir. Linke falan bakmaları gerekiyor, tam olması gerekiyor, bazen yanlış yere tıklıyorlar, yanlış alıyorlar. Aslında birazcık da alan kişinin suçu oluyor bence" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR ŞİKAYETLER ÇOK ARTTI"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Antika telefon sipariş ettim kılıfı geldi, saat sipariş ettim kordon geldi... Bu tür şikayetler çok arttı" dedi.

Çin menşeli alışveriş platformuna son günlerde şikayet üstüne şikayet yağıyor. İddiaya göre müşteriler sipariş verdikleri ürünü değil karşılarında o ürünün fotoğrafını görüyorlar. İşte o anda da şaşırıp kalıyorlar.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Bu şikayetlerin artmasının temel sebebi özellikle Uzakdoğu menşeli internet satış portallarından ucuz fiyatla yapılan alışverişler" dedi.

'DİKKATLİCE İNCELEYİN' UYARISI

Müşterileri yanıltan aslında açıklamaların büyük bölümünde ürünün kendisiymiş gibi pazarlanıp resim uyarısının dikkat çekmeyen yere konması. Yani burada küçük bir yanıltma söz konusu. Bu yüzden alışverişi yapmadan önce dikkatlice incelemek önemli.

TÜKONFED Hukuk Komitesi Üyesi Derya Deniz Dargın de "Ürünün özelliklerini tek okuyup ürünün puanına, yorumlarına, ürünün içeriklerine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.