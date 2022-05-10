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Fırsatçılar bir dakika bile boş durmuyor! Faiz indirimi sonrası evlere zam gelmişti, son hamleyle 'pes' dedirttiler

10.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faiz indirimini fırsatçılığa çevirenler geceden sabaha kadar planlarını yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kabine sonrası yaptığı açıklamada ilk kez ev sahibi olacaklara 2 milyon TL'ye kadar yüzde 0.99 orandan kredi fırsatı sunulacağını belirtti. Evlere gece yarısı zam gelirken bu sabah ortaya çıkan görüntüler ise adeta 'pes' dedirtti.

Fırsatçılar bir dakika bile boş durmuyor! Faiz indirimi sonrası evlere zam gelmişti, son hamleyle 'pes' dedirttiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, ev almak isteyen vatandaşların şartları sağlaması halinde 0.99 faizli kredi kullanabileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından fırsatçılar hemen harekete geçerek ev fiyatlarını yükseltti. Bazı evlerin fiyatlarının 200-300 bin TL artması pes dedirtti.

FAHİŞ ARTIŞ

Ev alma hayali kuranlar internetteki fiyatlara bakınca şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce fiyatı 1 milyon olan evlerin 1 milyon 350 bine yükseldiği görüldü. Konut fiyatlarına yapılan bu denli artış sosyal medyanın da gündemine oturdu.

KİRALAR DA ZAMLANDI

Ev fiyatlarına yapılan fahiş zamların ardından fırsatçılardan yeni bir hamle daha geldi. Ev sahipleri harekete geçerek kira fiyatlarına da zam yapmaya başladı. Vatandaşlar ev almanın bu kadar zor olduğu bir dönemde bu kez de ev kiralarının bu denli yükselmesine tepki gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu duruma isyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar harekete geçti! Ev fiyatları işte böyle yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar harekete geçti! Ev fiyatları işte böyle yükseldi


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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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