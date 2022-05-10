Fırsatçılar bir dakika bile boş durmuyor! Faiz indirimi sonrası evlere zam gelmişti, son hamleyle 'pes' dedirttiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, ev almak isteyen vatandaşların şartları sağlaması halinde 0.99 faizli kredi kullanabileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından fırsatçılar hemen harekete geçerek ev fiyatlarını yükseltti. Bazı evlerin fiyatlarının 200-300 bin TL artması pes dedirtti.

FAHİŞ ARTIŞ

Ev alma hayali kuranlar internetteki fiyatlara bakınca şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce fiyatı 1 milyon olan evlerin 1 milyon 350 bine yükseldiği görüldü. Konut fiyatlarına yapılan bu denli artış sosyal medyanın da gündemine oturdu.

KİRALAR DA ZAMLANDI

Ev fiyatlarına yapılan fahiş zamların ardından fırsatçılardan yeni bir hamle daha geldi. Ev sahipleri harekete geçerek kira fiyatlarına da zam yapmaya başladı. Vatandaşlar ev almanın bu kadar zor olduğu bir dönemde bu kez de ev kiralarının bu denli yükselmesine tepki gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu duruma isyan etti.



