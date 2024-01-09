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Fitch: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finansal sektörlerinin görünümü "nötr"

09.01.2024 07:13 | Son Güncelleme:
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu bildirdi.

Fitch: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finansal sektörlerinin görünümü "nötr"

Fitch, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Sektörler Arası Görünüm 2024" raporunu yayımladı. Derecelendirme kuruluşundan söz konusu rapora ilişkin yapılan açıklamada, EMEA'daki sektörlerin genel görünümünün çoğunlukla nötr olduğu ve bu durumun, yavaşlayan ekonomik büyüme, hala yüksek olan faiz oranları ve enflasyondaki düşüşün kredi etkilerini yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, merkez bankası politika faiz oranlarının çoğu piyasada zirvede veya zirveye yakın olduğuna işaret edilerek, ancak yüksek faiz oranlarının tüm etkilerinin henüz ekonomiye tam olarak yansımadığı vurgulandı.

Enflasyonun düşürülmesinin, şirketler ve hanehalkı üzerindeki maliyet baskılarının bir kısmını hafifleteceği belirtilen açıklamada, ancak daha düşük notlu şirketler ve daha zayıf hanehalkı borçlularının yüksek finansman maliyetlerine ve ekonomik zayıflığa karşı halen savunmasız durumda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, EMEA gayrimenkul, inşaat ve inşaat ürünleri sektörünün görünümünün ise kötüleştiği ifade edilerek, görünümünde iyileşme olan tek sektörün sigorta olduğu bildirildi.

Yüksek faiz oranlarının genellikle banka kazançları açısından olumlu olsa da yüksek net faiz gelirinin artan fonlama maliyetleriyle giderek daha fazla dengelendiği kaydedilen açıklamada, net faiz marjlarının bazı Avrupa ülkelerinde halihazırda zirveye ulaştığı ve diğerlerinde de 2024'te zirveye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, varlık kalitesinin genel olarak zayıflamasının beklendiği, ancak işsizliğin tahminlerden fazla artmadığı sürece bozulmanın ılımlı olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

(AA)

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