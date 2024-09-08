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Fitch Türkiye’yi erken faiz konusunda uyardı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 11:22
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Ancak Fitch erken faiz indiriminde yaratacağı riskler konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Fitch Türkiye’yi erken faiz konusunda uyardı

Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini açıklayan Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise 'durağan' olarak belirledi. Ayrıca mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğine işaret ederek 'politika geri dönüşleri' için risklerin mevcut olduğunu ifade etti.

FITCH’İN BEKLENEN ENFLASYON SEVİYESİNİN HÂLÂ YÜKSEK

Sözcü'de yer alan habere göre, Fitch, beklenen enflasyon seviyesinin hâlâ yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasının zamanından önce gevşetilmesi veya mevcut politika yönünün terk edilmesi, ki bu bizim baz senaryomuz değildir, enflasyonist baskıları ve dolayısıyla makro-finansal istikrar ve ödemeler dengesi risklerini yeniden canlandırabilir" dedi.

‘‘FİTCH ERKEN FAİZ İNDİRMEYİN DİYE UYARDI’’

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru da konu ile ilgili değerlendirmesinde Fitch’in Türkiye'yi “erken faiz indirimine” karşı uyarıds bulundu.
Özüdoğru Fitch'in erken gevşemeye ilişkin uyarılarını yorumladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Özüdoğru, "Fitch, notumuzu arttırdı. Ancak erken faiz indirmeyin diye uyardı" diye açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz kredi notu
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