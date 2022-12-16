Fiyatı 3 ayda fırladı, 'yeşil altın'a gelen zam baklavacıları isyan ettirdi! "Bu gidişle vatandaş biraz daha kısacak, az yiyecek"

Ülkemizin en sevilen tatlılarından, bayramların vazgeçilmezi baklavanın fiyatı giderek yükseliyor. Bu fiyat artışı baklavacıları da zor duruma düşürdü. Fıstık stoklarının dolu olduğunu iddia eden baklavacılar, eylülden aralık ayına gerçekleşen fiyat artışına dikkat çekerken baklavacı Ahmet Morboncuk "3 ay içerisinde depodaki ne gibi bir maliyet bindi? Mazot mu yakıldı, eleman mı çalıştırıldı bunun için? Ben de anlamış değilim" diye konuştu.

3 AYDA ZAM YÜZDE 60'I GÖRDÜ

Vatandaşın fiyatından dolayı erişmekte güçlük çektiği Antep fıstığına yıl biterken sert bir zam daha geldi. Show TV'de yer alan habere göre bu durumdan en çok yakınan ise baklava üreticileri oldu.

"DEPODAKİ ÜRÜNE 3 AYDA NE MALİYETİ BİNDİ?"

Baklavayı 200 TL'den sattığını söyleyen baklavacı Ahmet Morboncuk, "Para kazanıyorsam zehir zıkkım olsun" diyor. Antep fıstığının eylülde 300 lira civarında olduğunu ifade eden Morboncuk, "3 ay içerisinde depodaki ürüne ne gibi bir maliyet bindi? Mazot mu yakıldı, eleman mı çalıştırıldı bunun için? Ben de anlamış değilim" diyerek isyan etti.

ZAMLANMAMIŞ FİYATI DA EL YAKIYOR

Baklavacı Sait Korkmaz ise "Zam yapmadık ama bu gidişle yapacağız gibi görünüyor. Bu gidişle vatandaş baklavayı biraz daha kısacak, az yiyecek" diye konuşurken baklavacı İlhan Aras ise "Dayandığımız yere kadar dayanacağız" diyor.

Baklavanın henüz zamlanmamış dilimi tartıda 18.50 TL civarını buluyor. Korkmaz'ın dediği gibi, baklavacılar zam yaparsa bu fiyat 20 TL'nin üstünü bulacak.

"DURDUK YERE MALİYET ARTIŞINDAN ETKİLENMEZ"

Gaziantep'te fıstık stoklarının dolu olduğunu söyleyen baklavacıların iddiası, depoda bekleyen ürünün durduk yere maliyet artışından etkilenmeyeceği.

Nizip Fıstıkçılar Site Kooperatif Başkanı Ahmet Polat ise kuraklığın üretimi yüzde 80 azalttığını söyleyerek şunları kaydetti:

"2023 yılı içerisinde, yani gelecek sezon içerisinde ağaçlarımızda ciddi bir ürün emaresi gözükmemektedir. Çiftçi nakit ihtiyacı olmadığı müddetçe ürününü satmamaktadır."

"MAL DEĞERLENSİN DİYE SATMIYOR"

Bu durumdan şikayetçi olanlardan işletmeci İbrahim Altunbay "Kurak geçebilir ama bugüne kadar biz hiçbir zaman fıstıksız kalmadık. Mal değerlensin diye satmıyor" dedi.

Altunbay, çözüm olarak ise "İhracatı biraz kısar, ithalata izin verirlerse bu fiyat gerileyebilir" önerisini sunuyor.

