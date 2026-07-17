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Fiyatı 75 TL'yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi?

Son dönemde kuru soğan fiyatının 75 TL'ye kadar yükselmesi vatandaşın gündeminde. Öte yandan patatesin de kuru soğan fiyatıyla yarışmaya başladığı öğrenilirken Antalya Ziraatçılar Odası Başkanı Abdurrahman Özcan'ın "Bugün soğanda yaşanan sorun, yarın patateste karşımıza çıkacak" dediği aktarıldı.

Fiyatı 75 TL'yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi?
Hande Dağ

Son günlerde kuru soğan fiyatları sıkça konuşuluyor. Fiyatlardaki yükseliş gidişata dair endişe uyandırırken geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı bir adım atmış ve kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin, ürün hasadının yoğun olarak başlayacağı 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde, arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yüzde 5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurmuştu. İşte kuru soğan fiyatlarında son durum ve piyasada beklentiler...

Fiyatı 75 TL yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi? 1

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; stokçuların pazara kuru soğan vermek için fiyatların daha da yükselmesini beklediği belirtiliyor. İstanbul’daki Bayrampaşa Hali’nde kuru soğanın kilogram fiyatının 58 TL'ye çıktığı soğanın marketlerde de 75 TL'yi bulduğu aktarıldı. Haziran başında 38.4 TL olan kuru soğanın, 45 günde yüzde 97 zamlandığı kaydedildi.

Fiyatı 75 TL yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi? 2

"GEÇEN YIL DÜŞÜK FİYATLAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ÜRETİCİ ÜRÜNÜNÜ TARLADA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI"

Kuru soğan ve patates fiyatlarındaki artışı değerlendiren Antalya Ziraatçılar Odası Başkanı Abdurrahman Özcan'ın, son yıllarda maliyetlerde yaşanan sert artış sebebiyle üreticinin gelir elde edemez hale geldiğini söylediği aktarıldı. Türkiye’de Çukurova, Konya, Eskişehir, Antalya ve Mersin gibi geniş üretim alanlarında soğan yetiştirildiğini anımsatan Özcan'ın, "Geçen yıl düşük fiyatlar nedeniyle çok sayıda üretici ürününü tarlada bırakmak zorunda kaldı" dediği kaydedildi.

Fiyatı 75 TL yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi? 3

"ÜRETİCİ DESTEKLEME KREDİLERİYLE AYAKTA TUTULMALIDIR"

Tarımdaki ithalat politikalarını eleştiren Özcan'ın, üretim açığı oluştuğunda çözümün doğrudan ithalatta arandığını söyleyip ve bunun yerli üretimi zayıflattığını belirtip "İthalat bu ülkede tarımı bitiren bir uygulamadır. Bunun yerine üretici destekleme kredileriyle ayakta tutulmalıdır. Kendi kendine yetebilen bir ülke iken bu noktaya gelmiş olmamız düşündürücüdür" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fiyatı 75 TL yi buldu: Soğandan sonra sıra patateste mi? 4

"YARIN PATATESTE KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Öte yandan mutfakların vazgeçilmezi olan kuru soğan ve patates fiyatlarının birbiriyle yarışır hale geldiği de vurgulandı. İstanbul'da bir zincir markette kuru soğanın kilogram fiyatının 75 TL'den sarıldığı, patatesin fiyatının da 59,90 TL olduğu belirtildi. Haziranda patatesin kilosunun 36.83 TL olduğu işaret edilirken 45 günde yüzde 63 zamlandığı kaydedildi. Antalya Ziraatçılar Odası Başkanı Abdurrahman Özcan'ın "Bugün soğanda yaşanan sorun, yarın patateste karşımıza çıkacak" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Bir vatandaştan ise "Yemeklerimizin vazgeçilmezi soğanı bu kadar pahalıya almak üzücü" sözleriyle duruma tepki geldiği de kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
patates soğan fiyat
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