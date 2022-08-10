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Fiyatı düşecek ürünlerin listesi belli oldu! Erdoğan'ın 'Fiyatları indirin' uyarısı sonrası gözler orada

10.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon nedeniyle bu sene özellikle marketteki gıda fiyatları cep yakıyor. Temel gıda ürünleri arasında en fazla zamlanan yiyecekler; et, süt, yumurta oldu. Hemen hemen her yemekte bulunan domates, ayçiçek yağı, şeker gibi ürünlerin fiyatları da fahiş şekilde yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; talimatı verip 'Mutlaka fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun alışveriş yapabilsin' demişti. Fiyatı düşecek ürünler belli oldu!

Fiyatı düşecek ürünlerin listesi belli oldu! Erdoğan'ın 'Fiyatları indirin' uyarısı sonrası gözler orada

Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, kuzu etine %25'lik indirim yapıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra dana eti için de çalışmalar başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki bazı ürünlere indirim yapılacak. Listedeki gıda ürünleri de tespit edildi.

İŞTE FİYATI DÜŞECEK ÜRÜNLER LİSTESİ!

Hayat pahalılığı ve enflasyonun etkisini azaltmak adına Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısı sonrası çalışmalar başladı. CNN Türk muhabiri canlı yayında çalışmanın detaylarını aktardı.

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İLK OLARAK DANA ETİNE İNDİRİM GELECEK

Buna göre ilk olarak dana etine indirim bekleniyor. Kuzu etinden sonra dana etine de %25 oranında indirim bekleniyor. Daha sonrasında da temel gıdalar arasında bulunan süt, yumurta, yağ, şeker gibi ürünlere de indirim yapılacak. Bu sayede marketlerdeki fahiş fiyatların aşağıya çekilmesi amaçlanıyor.

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