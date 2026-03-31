FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fiyatı düşmeye devam ediyor: 'Bundan sonra o belirleyecek'

Giresun’da serbest piyasada düşmeye devam eden fındık fiyatını yeni sezon için rekolte belirleyecek. 2025 mahsulü fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belirlenen 200 TL taban fiyatın ardından sezon içerisinde 320 TL’ye kadar yükselen Giresun kalite 50 randıman fındık, mart ayının son günlerinde yaklaşık 100 TL düşüşle 220 TL bandına geriledi.

Düşmeye devam eden fındık fiyatını yeni sezon rekoltesi belirleyecek! Serbest piyasada Giresun kalite fındık 220 TL’den işlem görürken, levant kalite ile sivri ve kara fındık çeşitleri ise 180 TL seviyesinden alıcı buluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun merkezde fındık ticareti yapan Sezgin Kumaş, sezon boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirterek "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında 200 TL olarak taban fiyat açıkladı. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar yükselerek 50 randıman fındıkta 320 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti. Serbest piyasada 320 TL’ye kadar çıkan fiyatlar daha sonra gerilemeye başladı. Şu anda 50 randıman fındık 220 TL’den işlem görüyor" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA FINDIK FİYATINI BELİRLEYECEK OLAN YENİ SEZON İÇİN DALDAKİ REKOLTE EMARELERİ OLACAKTIR"

Kumaş, önümüzdeki süreçte fındık fiyatlarının daldaki rekolteye bağlı olarak şekillenmesinin beklendiğini de belirterek "Şu anda fındık fiyatı bu seviyelerde devam eder ancak bundan sonra fındık fiyatını belirleyecek olan yeni sezon için daldaki rekolte emareleri olacaktır. Rekolte emareleri iyi olursa fiyatlar stabil devam eder, düşük görünürse fiyatlarda yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
fındık fındık fiyatları TMO Toprak Mahsulleri Ofisi fındık fiyatı fındık fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.