Fiyatı düşmeye devam ediyor: 'Bundan sonra o belirleyecek'

Düşmeye devam eden fındık fiyatını yeni sezon rekoltesi belirleyecek! Serbest piyasada Giresun kalite fındık 220 TL’den işlem görürken, levant kalite ile sivri ve kara fındık çeşitleri ise 180 TL seviyesinden alıcı buluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bir ilde simit ve poğaçaya zam

Giresun merkezde fındık ticareti yapan Sezgin Kumaş, sezon boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirterek "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında 200 TL olarak taban fiyat açıkladı. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar yükselerek 50 randıman fındıkta 320 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti. Serbest piyasada 320 TL’ye kadar çıkan fiyatlar daha sonra gerilemeye başladı. Şu anda 50 randıman fındık 220 TL’den işlem görüyor" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA FINDIK FİYATINI BELİRLEYECEK OLAN YENİ SEZON İÇİN DALDAKİ REKOLTE EMARELERİ OLACAKTIR"

Kumaş, önümüzdeki süreçte fındık fiyatlarının daldaki rekolteye bağlı olarak şekillenmesinin beklendiğini de belirterek "Şu anda fındık fiyatı bu seviyelerde devam eder ancak bundan sonra fındık fiyatını belirleyecek olan yeni sezon için daldaki rekolte emareleri olacaktır. Rekolte emareleri iyi olursa fiyatlar stabil devam eder, düşük görünürse fiyatlarda yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır