Fiyatı yükseliyor: 'Türk saçı'nın kilosu 10 bin lira

Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülen kadınların güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor. Yetenek ve el becerisiyle usta-çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri, bugünlerde tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.

SAÇLARINI KUAFÖR YÖNLENDİRMESİYLE SATIYORLAR

Çalışmak için gittiği yıllarda İstanbul'da tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı. Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saççıların azaldığını, genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi. Demir, doğal saç temininin zorlaşmasında; değişen kent yaşamı, farklı saç stillerinden dolayı kadınların geçmişteki kadar uzun saç tercih etmemesi ve boya, kına kullanımının artması gibi nedenlerin de yer aldığını söyledi.