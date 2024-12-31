FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Flash Haber'i satın alma sürecinde Halk TV isyan etti: "Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı"

Flash Haber'i satın alma sürecinde Halk TV isyan etti: "Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı"

31.12.2024 13:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'i satın almak için parayı ödediklerini, ancak kanal yönetimine tehdit ve baskı yapıldığı için devir işlemlerinin yapılmadığını söylediği bir açıklamada bulundu. Mahiroğlu'ndan Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na çağrı geldi.

Flash Haber'i satın alma sürecinde Halk TV isyan etti: "Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı"

Halk TV'nin Flash Haber kanalını satın alma sürecinde kriz yaşandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i almaktan vazgeçtikleri yönündeki haberleri yalanladı.

"FLASH HABER’İ ALMAKTAN VAZGEÇMEMİZ SÖZKONUSU DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahiroğlu'nun süreçle ilgili açıklamaları şöyle:

25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan sözkonusu değildir.

Peki ne oldu?

Ekran görüntüsü 2024-12-31 130600

"PROTOKOLLER İMZALANDI, AVUKATLAR HUZURUNDA ÖDEME YAPILDI"

Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu.

Ekran görüntüsü 2024-12-31 130652

"HİSSE DEVRİ İÇİN YAZILI ÇAĞRI YAPILMASINA RAĞMEN CEVAP ALINAMADI"

Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur.

Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır.

"ÇEŞİTLİ TEHDİT VE BASKILAR"

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, “2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.

Ekran görüntüsü 2024-12-31 130620

"ÖDEMENİN İADESİ İSTENDİĞİNDE ÖDEMEYİ YAPAMAYACAĞINI BİLDİRDİ"

Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak “hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” sorusunu sormadan edemiyoruz.

FLASH HABER YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Halk TV Cafer Mahiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.