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Fon krizinde Özgür Özel'den ses getirecek öneri! Yeni Parti'den hamle geldi

Tüm Türkiye'nin gündemindeki fon kriziyle ilgili Yeni Parti lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel, konuyla ilgili attıkları adımı ve önerisini açıklarken "Bizim iktidarımızda fon krizi olmazdı" dedi.

Fon krizinde Özgür Özel'den ses getirecek öneri! Yeni Parti'den hamle geldi
Mehmet Hazar Gönüllü

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomi gazetesine verdiği röportajda fon soruşturmasına ilişkin çözüm önerilerini anlattı. Mağduriyetin azaltılması için para giriş ve çıkışlarının geriye dönük incelenmesi gerektiğini savunan Özel, siyasi partilerin uzman milletvekillerinin katılacağı bir çalışma toplantısı önerdi.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA FON KRİZİ OLMAZDI"

Özel, "Siz iktidarda olsanız bu fon krizini nasıl yönetirdiniz? Bir yasa teklifi de Meclise sundunuz, fon soruşturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Biz iktidarda olsaydık böyle bir fon krizi olmazdı. Belli bir süredir bu piyasalardaki manipülasyonlara, bu tip kötü niyetli organizasyonlara karşı zaten hükümet uyarılıyordu. Uyarılar bir yıldır çok açık ortadayken düzenlemeleri Ağustos ayına kadar bıraktılar ve bu iyi niyetli bir bırakma değildi. Esas olarak bu düzenlemelerle artık oyunu eskisi gibi oynayamayacaklarını gördüler. Bu kurdukları, var ettikleri, köpürttükleri, büyüttükleri fonu vatandaşın sırtına bıraktılar ve kaçtılar. Doğru piyasa düzenlemelerini yapmak lazım. 2008 yılında Amerika'da bu yaşandı ve Amerika buna karşı tedbiri aldı.

Fon krizinde Özgür Özel den ses getirecek öneri! Yeni Parti den hamle geldi 1

"GERİYE DÖNÜK İNCELEMEK LAZIM"

Biz bir kanun teklifi verdik, teklifin esası Madoff krizini Amerika'nın çözdüğü gibi. Şimdi bu kapalı dönemde bu fon büyüyor, büyüyor, büyüyor. Türkiye'deki fon herhâlde 940 kat büyümüş kapalı dönemde. Bir efsane olarak da işte bu fon yönetim şirketleri konuşuluyor. Maalesef burada işin iki yönüyle de en çok bu işin mağdurlarının AK Parti'ye yakın seçmen olduğu söyleniyor, faiz yerine diğer yatırım araçlarına yönelen bir seçmen olarak söyleniyor. Bunu da anlıyoruz ve bu da çok üzüntü verici. Seçmen, böyle bir duyguyla yöneldiği fonda dolandırıldı. Bu asrın dolandırıcılığı. Siyasetten isimlerle anılan fon yöneticileri var. Kendileri için yerli ve milli bir ponzi alanı tanımlamışlar ve orada kendi kendilerine şakalaşa şakalaşa milletin geleceğini kararttılar. Madoff 'ta yapıldığı gibi geriye gitmek lazım. Kapalı dönemde kim kazandı? Açık dönemde kim kazandı? Kim ne para koydu, ne kadar koydu? Herkese koyduğu parayı geri verip, orada elde ettiği fahiş karları tahsil edip, fona koyup, ondan sonra fona yatırım yapanlara bölüştürmek lazım. Bu Madoff krizi Amerika'da bu şekilde çözüldü. İki şey oldu. Bir, mağduriyet minimize edildi. İki, benzer facialar, felaketler yaşanmamaya başladı. Çünkü yanına kar kalmayacağını biliyor artık oradaki yatırımcı.

Fon krizinde Özgür Özel den ses getirecek öneri! Yeni Parti den hamle geldi 2

"MECLİS'E 15 MADDELİK KANUN TEKLİFİ SUNDUK"

Bu konuda Sayın Ümit Özlale'nin imzasıyla 11 ekonomist arkadaşın 4 gündür çalıştıkları 15 maddelik bir kanun teklifini Meclise sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz. Biz bu kanun teklifini diğer partilerle görüşeceğiz. Kabul edilmesi noktasında 1 Ekim günü Meclis açıldıktan sonra ilk geçirilecek kanun olarak görüşülmesini önereceğiz. Bizim teklifimiz hemen gündeme gelip kanunlaştırılabilir.

'ORTAK TOPLANTI' ÖNERİSİ

Mesele bu kadar kritik ve bu kadar çok boyutluyken tüm siyasi partilerin bu konudaki uzman milletvekillerinin davet edildiği bir ortak akıl eş güdüm ve birlikte tartışma toplantısı olabilir. Bunu yapmalarını öneririm.”

Fon krizinde Özgür Özel den ses getirecek öneri! Yeni Parti den hamle geldi 3

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel fon soruşturması
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