Son dakika | 'Tedbir kararı' iddiasına açıklama: Yeniden uygulamaya alındığı yalanlandı! SPK'dan Başsavcılığa "Yeniden değerlendirilsin" yazısı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, daha önce mal varlığı tedbiri kaldırılan 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının bu sabah yeniden uygulamaya alındığı iddiası yayıldı.

İDDİA GERÇEK DIŞI

İddialarla ilgili açıklama geldi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı bulunmuyor.

SPK'DAN BAŞSAVCILIĞA YAZI: "TESPİTLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Başsavcılıktan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi. SPK'nın gönderdiği yazı şu şekilde:

"Başsavcılığınızın 26.09.2026 tarih ve 2026/149004 soruşturma sayılı müzekkeresinin incelenmesinden; yazınızda özetlenen gelişmelerin 6362 sayılı Kanunun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna vücut verdiği ve bu bağlamda da suç geliri elde edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu, nitekim SPK Karar Organının 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığının görüldüğünün tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu tespitlerinizin; sorumlu tüzel kişiler listesinde yer alan firmalar ile sorumlu fon listesinde yer alan fonlar açısından tekrar değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz olunur."

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti.

TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

İlgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmişti.