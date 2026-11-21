İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Gildencrest Capital isimli aracı kuruma ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları açıklandı. Raporda, Londra merkezli olarak faaliyet gösteren şirketin fiilen İstanbul’dan yönetildiği, Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar liralık para hareketi gerçekleştiği ve milyarlarca liranın yurt dışına aktarıldığı tespitlerine yer verildi.



Emre Tezmen



ŞİRKETİN YÜZDE 89'U EMRE VE OĞUZ TEZMEN'E AİT

MASAK raporunda, söz konusu şirketin 2011 yılında Londra’da "Tera Europe" adıyla kurulduğu, hisselerinin yüzde 49’unun Emre Tezmen’e, yüzde 40’ının ise Oğuz Tezmen’e ait olduğu belirtildi. Şirketin adının 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildiği kaydedildi.

LONDRA MERKEZLİ ŞİRKET İSTANBUL'DAN YÖNETİLDİ

Gildencrest Capital’in Londra’da mukim olmasına rağmen faaliyetlerinin İstanbul’dan ve Tera’nın kendi çalışanları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. Bağlantılı şirketlerin başına ise kağıt üzerinde Tera’nın eski makam şoförü ve büro memurunun getirildiği raporda yer aldı.

HESAPLARDAN 9 YILDA 21 MİLYAR LİRA GEÇTİ

Şirketin Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda toplam 21 milyar lira geçtiği belirlendi. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım’dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı bildirildi.

HİSSE İŞLEMLERİNDEN 7,8 MİLYAR LİRA KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Raporda, işlem emirlerinin Londra’dan İsviçre’deki Century City’ye, buradan da Borsa İstanbul’a gönderildiği belirtildi. Borsadaki işlemlerin yabancı yatırımcı üzerinden gerçekleştirildiği, ancak işlemlerin arkasındaki isimlerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisselerin yabancı hesaplar adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen kazancın yurt dışındaki hesaplarda biriktiği ve bu işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı tespit edildi.

6,3 MİLYAR LİRA YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ, 4,1 MİLYARI GERİ DÖNMEDİ

Paranın bir bölümünün doğrudan yurt dışına çıkarıldığı belirtilen raporda, Çekya ve Londra’daki hesaplara toplam 6,3 milyar lira gönderildiği kaydedildi. Bu tutarın 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, 4,1 milyar lirasının ise yurt dışında kaldığı bildirildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım’a ait olduğu belirtildi.

İSVİÇRE'DEKİ HESAPLARA MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan iki büyük ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına ise 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan’a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi.

1,95 MİLYAR LİRALIK HİSSE AKTARIMI SON ANDA DURDURULDU

Gildencrest Capital’in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar’daki bir banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca 1 milyar 950 milyon lira değerindeki hisselerin aktarımının MASAK tarafından son anda durdurulduğu açıklandı. Başsavcılık tarafından söz konusu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar alındığı, yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye’ye iadesi için de adli istinabe yoluna başvurulduğu bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır